В Костанае подростка заподозрили в убийстве пожилого пенсионера

В Костанае полицейские задержали несовершеннолетнего местного жителя по подозрению в убийстве 86-летнего мужчины. Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе одного из домов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время подросток водворён в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что подросток подозревается в убийстве женщины в Восточном Казахстане.

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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