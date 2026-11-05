В Костанае подростка заподозрили в убийстве пожилого пенсионера
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В Костанае полицейские задержали несовершеннолетнего местного жителя по подозрению в убийстве 86-летнего мужчины. Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе одного из домов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель», – сообщили в ведомстве.
В настоящее время подросток водворён в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Ранее сообщалось, что подросток подозревается в убийстве женщины в Восточном Казахстане.
В отношении несовершеннолетнего подозреваемого суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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