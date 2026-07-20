В КТЖ назначили нового главу компании

В КТЖ назначен новый председатель правления. Им стал Елжас Отыншиев, ранее занимавший должность управляющего директора по стратегии и управлению активами – члена правления АО "Самрук-Қазына".

"Решением Правления АО "Самрук-Қазына" Отыншиев Елжас Муратович назначен на должность Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", – говорится в сообщении.

Что известно о новом руководителе компании

Елжас Отыншиев окончил Московский физико-технический институт, где получил степень бакалавра и магистра по специальности "Общая и прикладная физика".

Свою карьеру он начал в 2007 году в московском офисе Ernst & Young в должности консультанта департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок.

В период с 2009 по 2019 годы работал в АО "Самрук-Қазына" и его дочерних организациях.

В 2021-2023 годах Отыншиев занимал руководящие должности в KIDF, где отвечал за управление инвестиционным портфелем.

С апреля 2023 года он являлся управляющим директором по стратегии и управлению активами – членом правления АО "Самрук-Қазына". В этой должности он курировал вопросы управления портфельными компаниями фонда в нефтегазовой, железнодорожной, горнодобывающей и других отраслях.

С февраля 2024 года Елжас Отыншиев входил в состав Совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В 2023 году он был награжден государственной наградой Республики Казахстан – медалью "Ерен еңбегі үшін".

Смена руководства КТЖ

Ранее Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".

После прекращения его полномочий исполняющим обязанности главы компании назначен Бауыржан Урынбасаров.