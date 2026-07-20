В КТЖ назначили нового главу компании
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В КТЖ назначен новый председатель правления. Им стал Елжас Отыншиев, ранее занимавший должность управляющего директора по стратегии и управлению активами – члена правления АО "Самрук-Қазына".
"Решением Правления АО "Самрук-Қазына" Отыншиев Елжас Муратович назначен на должность Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", – говорится в сообщении.
Что известно о новом руководителе компании
Елжас Отыншиев окончил Московский физико-технический институт, где получил степень бакалавра и магистра по специальности "Общая и прикладная физика".
Свою карьеру он начал в 2007 году в московском офисе Ernst & Young в должности консультанта департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок.
В период с 2009 по 2019 годы работал в АО "Самрук-Қазына" и его дочерних организациях.
В 2021-2023 годах Отыншиев занимал руководящие должности в KIDF, где отвечал за управление инвестиционным портфелем.
С апреля 2023 года он являлся управляющим директором по стратегии и управлению активами – членом правления АО "Самрук-Қазына". В этой должности он курировал вопросы управления портфельными компаниями фонда в нефтегазовой, железнодорожной, горнодобывающей и других отраслях.
С февраля 2024 года Елжас Отыншиев входил в состав Совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В 2023 году он был награжден государственной наградой Республики Казахстан – медалью "Ерен еңбегі үшін".
Смена руководства КТЖ
Ранее Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".
После прекращения его полномочий исполняющим обязанности главы компании назначен Бауыржан Урынбасаров.
Также Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, обращаясь к председателю правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгату Алдыбергенову, обратил внимание на отставание от плана по транзитным перевозкам.
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