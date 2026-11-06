Криптообменник с оборотом свыше 1 млрд теңге разоблачили в Кызылординской области

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника. Осужденные проводили операции с цифровыми активами на сумму свыше 1 млрд теңге, а один из них также занимался легализацией доходов от продажи наркотиков.

Следствием установлено, что фигуранты незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance за пределами торговых площадок Международного финансового центра «Астана», не имея соответствующего разрешения.

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, общий объём реализованных цифровых активов превысил 1 млрд теңге. Доход от незаконной деятельности составил 178 млн теңге.

Помимо этого, один из осуждённых участвовал в легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Для проведения финансовых операций привлекались дропперы – лица, предоставлявшие свои банковские счета для получения и перевода денег. Общая сумма таких транзакций превысила 600 млн теңге.

Полученные средства конвертировались в криптовалюту и перечислялись на электронные кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тысяч USDT.

На преступные доходы фигуранты приобретали грузовые автомобили и прицепы, которые оформляли на близких родственников. Впоследствии транспорт использовался в коммерческих целях и сдавался в аренду юридическим лицам.

По решению суда организаторам незаконной деятельности назначили наказание в виде трёх и двух лет ограничения свободы.

Кроме того, в доход государства конфискованы четыре единицы специальной техники и преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее АФМ раскрыло схему на 188 млрд теңге.

Деньги игроков проводили под видом законной деятельности, а часть средств переводили в криптовалюту. В схеме, по данным следствия, участвовали даже представители банковского сектора.

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