В Мангистау вновь нашли крупную партию осетровых и икры
8 Сентября 2026, 15:58
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8 Сентября 2026, 15:588 Сентября 2026, 15:58
117Фото: polisia.kz
Полицейские Мангистауской области остановили Jeep Wrangler на дороге между селом Шеркала и базой Адай. В багажнике машины нашли две туши осетровых, передает BAQ.KZ.
После этого правоохранители проверили дом одного из фигурантов. Там нашли еще двух осетров, один из них был копченым, и шесть литровых емкостей с икрой.
Пять банок были с черной икрой, одна с красной.
Общий вес изъятой рыбы превысил 17 килограммов. Икры оказалось около 6 килограммов.
Проверку проводили в рамках республиканского мероприятия «Қарасора».
По факту возбуждено уголовное дело. Рыбу и икру направили на экспертизу. Расследование продолжается.
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