В Мангистау вновь нашли крупную партию осетровых и икры

8 Сентября 2026, 15:58
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polisia.kz 8 Сентября 2026, 15:58
8 Сентября 2026, 15:58
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Фото: polisia.kz

Полицейские Мангистауской области остановили Jeep Wrangler на дороге между селом Шеркала и базой Адай. В багажнике машины нашли две туши осетровых, передает BAQ.KZ.

После этого правоохранители проверили дом одного из фигурантов. Там нашли еще двух осетров, один из них был копченым, и шесть литровых емкостей с икрой.

Пять банок были с черной икрой, одна с красной.

Общий вес изъятой рыбы превысил 17 килограммов. Икры оказалось около 6 килограммов.

Проверку проводили в рамках республиканского мероприятия «Қарасора».

По факту возбуждено уголовное дело. Рыбу и икру направили на экспертизу. Расследование продолжается.

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