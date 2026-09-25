В Мангистауской области определили единого оператора по сбору помощи семьям погибших военнослужащих
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Акимат Мангистауской области определил единого оператора по сбору помощи, ключевая задача которого оказание дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей в акватории Каспийского моря.
Решение приняли после того, как в акимат стали поступать обращения от граждан, бизнеса и организаций, желающих помочь семьям погибших. Единый механизм создан в том числе для того, чтобы исключить мошенничество.
Все поступающие в фонд средства направят исключительно на поддержку семей погибших военнослужащих. Расходование пойдет строго по целевому назначению и на принципах полной прозрачности, деятельность фонда и движение средств находятся на контроле государственных и правоохранительных органов.
Члены Қазақстан Халық Кеңесі уже собрали 815 млн тенге.
В акимате призывают не перечислять деньги на личные банковские карты, счета физических лиц и по неизвестным реквизитам.
Официальные реквизиты
Общественное объединение «Ұлттық рух»
- БИН: 090140013447
- Банк: АО «Alatau City Bank»
- БИК: TSESKZKA
- ИИК: KZ03998PTB0000488655
- Валюта: KZT
Что произошло
Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.
По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело, 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.
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