В Мангистауской области определили единого оператора по сбору помощи семьям погибших военнослужащих

Акимат Мангистауской области определил единого оператора по сбору помощи, ключевая задача которого оказание дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей в акватории Каспийского моря.

Решение приняли после того, как в акимат стали поступать обращения от граждан, бизнеса и организаций, желающих помочь семьям погибших. Единый механизм создан в том числе для того, чтобы исключить мошенничество.

Все поступающие в фонд средства направят исключительно на поддержку семей погибших военнослужащих. Расходование пойдет строго по целевому назначению и на принципах полной прозрачности, деятельность фонда и движение средств находятся на контроле государственных и правоохранительных органов.

Члены Қазақстан Халық Кеңесі уже собрали 815 млн тенге.

В акимате призывают не перечислять деньги на личные банковские карты, счета физических лиц и по неизвестным реквизитам.

Официальные реквизиты

Общественное объединение «Ұлттық рух»

БИН: 090140013447

Банк: АО «Alatau City Bank»

БИК: TSESKZKA

ИИК: KZ03998PTB0000488655

Валюта: KZT

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело, 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.