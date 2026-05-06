В МВД поддержали идею смягчить правила прогрева машин
Речь идет о запрете на прогрев авто в зимнее время в населенных пунктах
Депутат Мажилиса Дмитрий Колода на пленарном заседании предложил смягчить правила прогрева автомобилей в зимний период, передает BAQ.KZ.
"Буквально год назад в обществе бурные споры вызвала норма со штрафами за прогрев автомобиля. Нами предлагаются различные варианты решения данного вопроса. В данном же законопроекте мы предложили полностью исключить запрет на прогрев авто в зимнее время в населенных пунктах. При этом в жилых зонах, которые обозначены соответствующим знаком, ограничения сохраняются. Как вы относитесь к данному предложению?", - обратился депутат к заместителю Министра внутренних дел РК Санжару Адилову.
Представитель МВД РК ответил, что предложение поддерживается.
