В Минэнерго объяснили возможное повышение тарифа на электроэнергию в Астане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в правительстве объяснил возможное повышение тарифов на электроэнергию в Астане, передает BAQ.KZ.

"Насколько я вижу по имеющейся информации, сейчас обсуждается вопрос повышения тарифов АО "Астана-РЭК" на транспортировку. Эти тарифы утверждаются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, который проводит соответствующие публичные слушания, где озвучиваются причины возможного роста. Среди основных причин указывается рост города, необходимость модернизации и строительства новых сетей и подстанций. Также отмечается, что заработная плата сотрудников отстает от среднего уровня в других странах. При этом тариф остается дифференцированным, по имеющимся данным, население платит около 22 тенге, тогда как средний тариф в Астане составляет порядка 31 тенге", – сказал Сунгат Есимханов.

Ранее председатель правления KEGOC Наби Айтжанов прокомментировал пятилетнюю тарифную заявку компании с ростом ставок до 2031 года. По его словам, повышение связано с необходимостью инвестиций в электросети и реализацией проектов по обеспечению энергетической безопасности страны.

В Минэнерго также сообщили, что пять ТЭЦ остаются в "красной зоне". В их числе: ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" (Мангистауская область), ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" (область Абай), Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" (ЗКО), ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" (Кызылординская область), ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" (Жамбылская область).

