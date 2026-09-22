В МВД объяснили увольнение сотрудниц туристической полиции после скандального видео

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в Правительстве прокомментировал увольнение двух сотрудниц туристической полиции, передает BAQ.KZ.

Ранее в Казнете распространилось видео, на котором две сотрудницы полиции неподобающе вели себя с иностранцем. После служебной проверки обеих уволили из органов внутренних дел.

«Действительно, большой резонанс это имело. По большому счету, там и мнение общества разделилось: кто-то был за, кто-то был против категорически. Мы этот вопрос рассмотрели на дисциплинарной комиссии. Комиссия усмотрела в их действиях нарушения как минимум служебной этики и требований к поведению сотрудников полиции», - сказал Игорь Лепеха.

Он подчеркнул, что подобное поведение недопустимо для полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей и в форме.

«Может быть, мы консервативные люди, но мы считаем, что нельзя так сотруднику полиции себя вести. И дисциплинарная комиссия посчитала, что этих женщин лучше уволить, и пусть они где-то, может быть, в культуре себя найдут», - добавил заместитель министра.

Ранее в ДП Астаны прокомментировали увольнение сотрудниц.

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