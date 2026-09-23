Неработающая шахта загорелась в области Улытау

В области Улытау произошел пожар на территории шахты №45 рудника «Южный Жезказган». Из соображений безопасности была остановлена работа соседней шахты, откуда на поверхность вывели 152 человека, сообщает ДЧС региона.

Пожар произошел 22 сентября в 13:05 примерно в 35 километрах от Сатпаева. Первоначально загорелись деревянные конструкции копра шахты.

К 13:58 пожар на поверхности удалось локализовать. Позже выяснилось, что огонь распространился на деревянные конструкции в подземной части шахтного ствола. По предварительным данным, горение охватило около 233 метров деревянной крепи.

В ДЧС уточнили, что шахта №45 не эксплуатируется с 2025 года.

Горноспасатели Жезказганского аварийно-спасательного отряда проводили работы по прекращению горения в шахтном стволе и ограничению поступления кислорода.

Из-за пожара в целях безопасности приостановили работу шахты №65. Все 152 человека, находившиеся там, были выведены на поверхность.

Разведку обстановки в шахте проводили 25 человек из числа спасателей и инженерно-технических специалистов.

В 19:35 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее крупный пожар произошел в Семее. На территории автомойки произошел взрыв газгольдера. После этого огонь распространился на грузовой автомобиль и два частных жилых дома.

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