Павлодарский специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор мужчине, обвиняемому в истязании и убийстве собственной малолетней дочери, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, подсудимый на протяжении длительного времени систематически причинял физические страдания своей трехлетней дочери. Установлено, что в сентябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил убийство ребенка с особой жестокостью.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

Государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы.

Потерпевшая сторона поддержала обвинение и заявила гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 5 миллионов тенге.

В свою очередь подсудимый и его защитник просили переквалифицировать действия на статью о причинении смерти по неосторожности и назначить более мягкое наказание.

Суд пришел к выводу, что вина мужчины полностью доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

По совокупности уголовных правонарушений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что дело рассматривалось в Павлодарской области. По версии следствия, насилие в отношении ребенка носило систематический характер и продолжалось с января 2025 года. Предполагаемым мотивом назывались сомнения в отцовстве.

В день трагедии ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось. Медики зафиксировали множественные внутренние повреждения.

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