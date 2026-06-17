В Павлодаре мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство трехлетней дочери
Суд признал вину полностью доказанной.
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Павлодарский специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор мужчине, обвиняемому в истязании и убийстве собственной малолетней дочери, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в суде, подсудимый на протяжении длительного времени систематически причинял физические страдания своей трехлетней дочери. Установлено, что в сентябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил убийство ребенка с особой жестокостью.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.
Государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы.
Потерпевшая сторона поддержала обвинение и заявила гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 5 миллионов тенге.
В свою очередь подсудимый и его защитник просили переквалифицировать действия на статью о причинении смерти по неосторожности и назначить более мягкое наказание.
Суд пришел к выводу, что вина мужчины полностью доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.
По совокупности уголовных правонарушений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что дело рассматривалось в Павлодарской области. По версии следствия, насилие в отношении ребенка носило систематический характер и продолжалось с января 2025 года. Предполагаемым мотивом назывались сомнения в отцовстве.
В день трагедии ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось. Медики зафиксировали множественные внутренние повреждения.
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