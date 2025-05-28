В сентябре 2025 года в Павлодаре откроют сразу две новых "комфортных" школы. Первая уже достроена, внутри заканчивают оформлять стены и расставлять мебель. Находится новая школа в строящемся микрорайоне "Достык", прямо напротив нее - 4 новостройки. Что же отличает первую в Павлодаре "комфортную" школу от тех, что были построены раньше, на каком языке здесь будут учиться дети, и кто их будет учить, читайте в материале BAQ.KZ.

Сегодня в павлодарских школах не хватает 3500 ученических мест. Раньше из положения выходили благодаря "трехсменке". Но это неудобно для детей, родителей и преподавателей.

Ранее мы писали материал о том, как в Семее построили первую комфортную школу на газовом отоплении. Материал можно прочитать по ссылке.

Школа в "Достыке"

- В этом году в Павлодаре будут открыты две "комфортных" школы. Одна из них находится в микрорайоне "Достык". Это школа на 1200 мест с казахским языком обучения. Данная школа на сегодняшний день практически готова к сдаче. 1 сентября дети сядут за парты, - заверила исполняющая обязанности руководителя отдела образования города Жанат Асаинова.

В микрорайоне "Достык" до сих пор продолжается строительство жилых домов, а значит, будет расти и число детей. Поэтому новая школа - как никогда кстати.

По официальным данным, в растущем микрорайоне уже проживают более 700 школьников, 80% из них учатся на государственном языке. Но ближайшая школа с казахскими классами переполнена. Поэтому детям приходилось ездить далеко от дома или посещать школу №21, где итак вместо 1200 учатся 2134 человек.

- Строительство новой "комфортной" школы позволит нам разгрузить 21-ю школу, которая расположена в Дачном микрорайоне, и весь учебный год работала в три смены, - уточнила Жанат Асаинова. - Мы уже записали в новую школу около тысячи детей, а впереди - лето. Значит, цифра ещё вырастет. Да и оглянитесь: тут везде стройка, будут сдаваться дома, заезжать семьи с детьми.

Не хуже, чем в столице

Название школы говорит само за себя: для детей здесь создали комфортные и безопасные условия. На входе в здание нас встречают турникеты, установлена система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, есть тревожная кнопка.

Учебное пространство продумано до мелочей. В школе - два спортивных зала, столовая на 320 мест, библиотека с коворкингом и читальным залом, STEM-лаборатория и мастерские для уроков труда. Есть даже отдельный класс, где детей будут учить готовить. Здесь уже установили плиту, раковину и купили посуду.

В учебной мастерской по соседству установлен не только токарный станок, но и 3D-принтер. За стеной - класс, где девочки будут учиться шить. Для них приобрели современные швейные машинки, есть даже оверлок. Что особенно порадует детей - в школе у них будут отдельные шкафчики, которые открываются с помощью электронной карты.

В "комфортной" школе все учебные классы оснащены интерактивными досками и новой мебелью. Кабинеты сгруппированы по блокам: естественно-математический науки и гуманитарные. А на территории школы оборудованы хоккейный корт, беговая дорожка и футбольное поле.

- В этой школе предусмотрено два парадных выхода. Ученики начальных классов будут заходить с одной стороны, среднее и старшее звено - с другой, - добавляет Жанат Асаинова.

Особое внимание при проектировании уделили детям с особыми образовательными потребностями. Для них в школе установили подъемники, тактильные полосы, предусмотрели широкие дверные проемы.

- В микрорайоне "Достык" получали квартиры очередники. Среди них - семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью. Мы предполагаем, что эти ребята пойдут в нашу школу. Пространство для них полностью адаптировано, начиная от входа в здание, - заверили в отделе образования.

Большую часть преподавательского состава новой школы составят педагоги, которые ранее работали с казахскими классами в переполненной 21-й школе. Вместе с детьми они перейдут в новое здание. Остальные вакансии будут заполняться на конкурсной основе. К слову, хотя заказчиком строительства выступает Фонд "Самрук-Казына", представители отдела образования не смогли остаться в стороне. На месте строителям подсказывала директор одной из павлодарских школ - Айнур Бекбаева. Как учитель она знает тонкости, которые подрядчики могли не учесть. И учителям пошли на встречу. Например, вместо побелки стены рядом с лестницами выкрасили в приятный оранжевый цвет, такую поверхность можно мыть и будет проще поддерживать порядок.

О том, как выглядят самые продвинутые "комфортные школы" Астаны, смотрите в нашем недавнем видеорепортаже.

Вторая школа

Вторая "комфортная" школа, расположенная рядом с микрорайоном Сарыарка, прямо за школой имени Камала Макпалеева, - активно строится. Она рассчитана на 600 мест и, как и первая, будет с казахским языком обучения. Ранее здесь был просто заросший участок и горы мусора.

- Эта школа еще строится. Все инженерные работы проведены. Электроснабжение, теплоснабжение, вентиляция, канализация - все самое сложное сделано. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории. Сдать школу планируют к 1 сентября, - заверила Жанат Асаинова.

Стоимость проекта составляет 4,2 миллиарда тенге. Здание, как и школа в "Достыке", будет оборудовано по самым современным стандартам и будет адаптировано для детей с инвалидностью.

Как отмечают в отделе образования, сейчас в Павлодаре три школы, включая 21-ю, 34-ю и 42-ю, испытывают нехватку мест и работают в три смены. С открытием двух "Комфортных школ" ситуация заметно улучшится. К концу года из трехсменного графика выйдут как минимум два учебных заведения. В случае со школой №34 проблему решит пристройка. Останется только 42-я школа имени Мухтара Ауэзова, которую в будущем разгрузит новая школа, которую собираются строить в районе Общества слепых.

Напомним, сначала в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Павлодаре планировали построить пять школ. Еще три рассчитывали открыть в микрорайонах Жастар, Усольский и Восточный на втором этапе реализации проекта. Однако в декабре 2024 года решено было сократить количество до двух - обе распахнут свои двери уже этой осенью.

Как возводят "комфортные школы" в Астане читайте в нашем репортаже.

Ранее BAQ.KZ сообщало том, что Национальный проект "Комфортная школа" набирает обороты по всей стране. Сданы уже 105 школ в разных регионах. До конца 2025 года будет построено 217 учебных заведений нового формата на 460 тысяч ученических мест. Около половины всех новых школ возводят в сельской местности, что позволит более чем 200 тысячам сельских школьников обучаться в современных условиях.

Автор фото и видео: Александра Григорьева.