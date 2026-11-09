В РФМШ назначили нового директора после скандала с отравлением детей

Директором Алматинского филиала Республиканской физико-математической школы назначен Алмаз Мухамбетович Кунгожин, доктор PhD по специальности «Математика». Он является выпускником РФМШ.

Мейирлан Едигерулы Мейирбек завершил работу на посту директора.

Алмаз Кунгожин уже возглавлял школу в 2018–2023 годах. В разные годы он работал в РФМШ учителем, тренером по подготовке к математическим олимпиадам и заместителем директора по профильно-экспериментальной работе. С сентября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя правления НАО «РФМШ».

Что произошло

Напомним, массовое заболевание учащихся РФМШ произошло в октябре. По приведённым данным, 12 октября в инфекционную больницу поступили 58 детей.

Ранее сообщалось, что заболевшие школьники проживали в интернате учебного заведения. Медицинские специалисты организовали наблюдение за контактными лицами и провели противоэпидемические мероприятия.