В России начали отменять ограничение на отпуск топлива на АЗС
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В Омской области отменены ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Лимиты действовали с конца июня по 28 июля. В этот период одному человеку разрешалось приобрести не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС действовали ограничения в 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива.
По словам губернатора, меры были введены для предотвращения искусственного ажиотажа и стабилизации ситуации на рынке топлива.
Кроме того, в начале июля в регионе на непродолжительное время вводился запрет на отпуск топлива в канистры. Сейчас все ограничения сняты.
Напомним, дефицит бензина в России затронул десятки регионов. Ограничения на продажу топлива были введены более чем в 40 субъектах, а перебои с поставками, по различным оценкам, затронули до 80 регионов страны, включая Крым и Севастополь.
В ряде городов автомобилисты вынуждены стоять в многочасовых очередях на АЗС, а на некоторых заправках действует лимит на отпуск топлива. На фоне сохраняющегося дефицита топлива Россия уже начала наращивать импорт бензина. По данным Reuters, в страну направлены первые партии топлива из Индии общим объемом не менее 60 тысяч тонн, а в дальнейшем Москва рассчитывает ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран. Поставки также осуществляет Беларусь. Кроме того, ранее Reuters сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставке около 50 тысяч тонн бензина АИ-92.
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