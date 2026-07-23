22 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали три лесных пожара. Все возгорания произошли на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.

Очаги возгорания были своевременно обнаружены во время авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Это позволило сотрудникам государственной лесной охраны и авиационным пожарным-десантникам оперативно приступить к тушению и не допустить распространения огня.

Все три пожара были оперативно ликвидированы. Площадь возгораний была небольшой, угрозы для окружающей территории они не представляли.

В связи с высоким классом пожарной опасности казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, не допускать возгораний и бережно относиться к лесным массивам.

Напоним, в «Семей орманы» ранее уже возникал пожар 16 июля, на территории 57-го квартала Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. По последним данным, площадь возгорания составляла более 350 гектаров. Огонь распространялся в сосновом лесу и местами переходил из низового в верховой.