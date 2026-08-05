В микрорайоне Нурсат Каратауского района Шымкента произошла трагедия.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям города, ребенок 2023 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома.

От полученных травм малыш скончался.

Какая ситуация в городе

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала 2026 года в Шымкенте зарегистрировано уже девять случаев падения детей из окон.

В четырех случаях происшествия закончились гибелью детей, еще пятеро получили различные травмы.

Что советуют спасатели

В ДЧС призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.

Спасатели напоминают, что москитная сетка не защищает ребенка от падения и не выдерживает его вес. Также рекомендуется не ставить рядом с окнами мебель, по которой дети могут забраться на подоконник, установить блокираторы и ограничители открывания окон и регулярно объяснять детям, почему открытые окна представляют опасность.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа и получил травму головы. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, серьезных повреждений удалось избежать. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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