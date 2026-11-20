В Алматы полиция начала расследование после того, как студентка одного из университетов нанесла себе незначительные травмы. В социальных сетях происшествие связывают с КазНУ имени аль-Фараби, однако официального подтверждения этому нет, передаёт BAQ.KZ.

Что сообщили в полиции

По предварительным данным, девушка нанесла себе незначительные телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь.

В полиции подтвердили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование. При этом название университета, в котором произошёл случай, правоохранительные органы не раскрыли.

В КазНУ официально заявлений о происшествии пока не делали.

Сообщения о том, что инцидент произошёл именно в КазНУ, пока не подтверждены.

Сообщение распространенное в соцсети. Скриншот

Что было ранее

В ноябре стало известно о гибели двух первокурсников КазНУ.

6 ноября в студенческом городке при невыясненных обстоятельствах погибла студентка факультета журналистики. Полиция возбудила уголовное дело.

16 ноября стало известно о гибели первокурсника факультета географии и природопользования. По этому делу задержали подозреваемого.

После второго случая в университете уволили проректора по социально устойчивому развитию и декана факультета географии и природопользования. Министерство науки и высшего образования объявило о комплексной проверке вуза.

Связь нового происшествия с КазНУ официально не установлена.