В соцсетях снова упоминают КазНУ: полиция расследует случай со студенткой
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В Алматы полиция начала расследование после того, как студентка одного из университетов нанесла себе незначительные травмы. В социальных сетях происшествие связывают с КазНУ имени аль-Фараби, однако официального подтверждения этому нет, передаёт BAQ.KZ.
Что сообщили в полиции
По предварительным данным, девушка нанесла себе незначительные телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь.
В полиции подтвердили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование. При этом название университета, в котором произошёл случай, правоохранительные органы не раскрыли.
В КазНУ официально заявлений о происшествии пока не делали.
Сообщения о том, что инцидент произошёл именно в КазНУ, пока не подтверждены.
Что было ранее
В ноябре стало известно о гибели двух первокурсников КазНУ.
6 ноября в студенческом городке при невыясненных обстоятельствах погибла студентка факультета журналистики. Полиция возбудила уголовное дело.
16 ноября стало известно о гибели первокурсника факультета географии и природопользования. По этому делу задержали подозреваемого.
После второго случая в университете уволили проректора по социально устойчивому развитию и декана факультета географии и природопользования. Министерство науки и высшего образования объявило о комплексной проверке вуза.
Связь нового происшествия с КазНУ официально не установлена.
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