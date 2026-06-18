Оборудование для энергетики теперь будут выпускать в Астане
Их будут производить по чешским технологиям.
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В Астане открылось совместное казахстанско-чешское предприятие по производству промышленного оборудования.
Новое производственного предприятия ТОО "ZVVZ-KZ", созданного в рамках сотрудничества Казахстана и Чехии. В церемонии приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов и посол Чешской Республики в Казахстане Павол Шепеляк.
Предприятие стало результатом договоренностей, достигнутых между Министерством энергетики Казахстана и чешской компанией "ZVVZ Engineering a.s." в рамках меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, подписанного в Праге в октябре 2025 года.
Новое производство будет выпускать оборудование для газоочистки и промышленной фильтрации, которое используется на энергетических и промышленных объектах.
Запуск предприятия способствует внедрению современных технологий, развитию промышленной кооперации, созданию новых рабочих мест и укреплению производственного потенциала страны.
Подчеркивается, что открытие завода станет важным шагом в дальнейшем развитии инвестиционного и производственного сотрудничества между Казахстаном и Чехией.
Ранее сообщалось, что знаменитую семейскую тушенку возродят на новом заводе в области Абай.
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