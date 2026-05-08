Попытку обхода экостандартов при импорте грузовиков раскрыли в Астане
Их общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу совместно с Главной транспортной прокуратурой завершил расследование дела о незаконном ввозе в Казахстан грузовых автомобилей с несоответствующим экологическим классом, передает BAQ.kz.
По данным следствия, группа лиц организовала ввоз в страну грузовиков марки FAW из Китая. Техника не соответствовала требованиям: вместо обязательного стандарта "Евро-4" ввозились машины с более низким классом "Евро-2".
Чтобы обойти закон, участники схемы использовали подконтрольные компании и подделывали документы. В частности, в сертификатах безопасности транспортных средств указывался ложный экологический класс – "Евро-5".
Всего в Казахстан было незаконно ввезено 20 единиц спецтехники. Их общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
Позже эту технику продали через связанные компании, а затем она попала в систему государственных закупок. Общая сумма сделок превысила 600 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых: 9 автомобилей и одну квартиру. Один человек находится под стражей, двое других –под подпиской о невыезде.
В ведомстве напоминают, что использование техники с низким экологическим классом наносит вред окружающей среде. Такие машины выбрасывают больше вредных веществ, чем разрешенные стандарты, что ухудшает качество воздуха и может негативно влиять на здоровье людей.
