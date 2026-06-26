Казахстанцы стали реже оформлять кредиты

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что замедление темпов потребительского кредитования начинает отражаться на ряде секторов экономики, включая торговлю непродовольственными товарами, общественное питание, сферу услуг и рынок жилья.

Выступая на брифинге после совместного заседания палат Парламента, он отметил, что по итогам четырех месяцев текущего года рост потребительского кредитования составил 3,1 % на фоне макропруденциальных мер, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, снижение темпов кредитования оказывает давление на отрасли, которые ранее развивались за счет внутреннего потребительского спроса.

Он сообщил, что по итогам пяти месяцев текущего года рост в секторе продовольственных товаров составил 10,7 %, тогда как в сегменте непродовольственных товаров – лишь 0,7 %, что свидетельствует о замедлении активности в данном направлении.

Серик Жумангарин предупредил о возможных дисбалансах в экономике и отметил, что в первую очередь это может затронуть предпринимателей.

"В потребительском секторе есть и косвенные эффекты. Это логистика, торговля, а также создание новых рабочих мест за счет высокого потребительского спроса. Если эти эффекты ослабнут, это может повлиять и на другие отрасли, включая общественное питание, ресторанный бизнес, рынок жилья и сферу услуг", – заявил вице-премьер.

Он добавил, что правительство сейчас собирает данные о ситуации в регионах для дальнейшего анализа.

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