Пассажиров Tarlan Astana временно пропускали бесплатно: что произошло

В системе оплаты проезда Tarlan Astana утром 10 июля произошёл кратковременный технический сбой.

Как сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, с 08:31 до 08:46 была зафиксирована потеря связи в системе оплаты. Чтобы не допустить скопления пассажиров и задержек на станциях, было принято решение временно пропускать пассажиров без оплаты проезда.

Сейчас работа системы полностью восстановлена и осуществляется в штатном режиме.

В компании уточнили, что техническая неполадка не повлияла на движение поездов и безопасность перевозок.

Столичный LRT

Ранее система легкорельсового транспорта Астаны официально получила новое название – Tarlan Astana.

Соответствующее постановление подписал аким столицы Женис Касымбек. Решение принято на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 12 июня 2026 года.

Новое название пришло на смену привычной аббревиатуре LRT. По информации разработчиков концепции, слово "Тарлан" символизирует скорость, свободу, силу, надёжность и благородное происхождение.

При выборе названия также рассматривались варианты "Сункар", "Лашын" и "Аспан", однако итоговый выбор остановили на Tarlan Astana.

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