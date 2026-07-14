В Туркестанской области государству вернули 10 водных каналов
Объекты общей протяженностью 32 километра обеспечивают водой более 243 тысяч жителей и сельскохозяйственные угодья.
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В Сайрамском районе Туркестанской области в государственную собственность вернули стратегически важные водные каналы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе проверки прокуратура установила, что 10 водных каналов общей протяженностью 32 километра не были оформлены в государственную собственность.
Гидротехнические сооружения имеют стратегическое значение, поскольку используются для обеспечения водой более 243 тысяч жителей района, а также сельскохозяйственных угодий.
После принятия мер прокурорского реагирования объекты оформили в государственную собственность.
Как отметили в надзорном органе, отсутствие каналов в государственной собственности могло негативно повлиять на их эффективное управление и содержание, а также на стабильное водоснабжение населения и сельхозугодий.
Прокуратура продолжает работу по защите и возврату объектов стратегически важной инфраструктуры.
Ранее 17 участков в водоохранной зоне Алматы вернули государству.
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