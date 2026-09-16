Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, подозреваемой в хищении государственных субсидий. Сумма ущерба бюджету составила 103 млн тенге.

По версии следствия, для реализации незаконной схемы фигуранты использовали четыре индивидуальных предпринимателя, а также ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.».

При этом юридически указанные субъекты были зарегистрированы на третьих лиц.

Кто фактически управлял бизнесом

Фактический контроль над организациями осуществлялся через переданные электронные цифровые подписи, печати и нотариальные доверенности, дававшие возможность распоряжаться банковскими счетами.

Как оформляли субсидии

Следствие установило, что с использованием этих субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения.

В частности, указывалась информация о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы.

На основании этих данных оформлялись электронные заявки на получение государственных субсидий.

Куда направлялись бюджетные средства

Полученные из бюджета деньги, согласно материалам расследования, обналичивались и распределялись между участниками схемы.

Часть средств использовалась в личных целях.

Общий ущерб государству составил 103 млн тенге.

Какое имущество арестовали

По санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест.

В перечень вошли два жилых дома, четыре автомашины, парковочное место и земельный участок.

Один из подозреваемых помещен под стражу.

В отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.

В ведомстве отмечают, что бюджетные средства предназначались для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее закупка двух противоожоговых кроватей за 210 млн тенге заинтересовала АФМ.

Вместо комплексного оснащения ожогового отделения общественный фонд, городская больница и ТОО «AKBS Invest» заключили трехсторонний договор на приобретение только двух противоожоговых кроватей общей стоимостью 210 млн тенге.

При этом, по данным АФМ, закупка была проведена в обход требований законодательства, согласно которым медицинское оборудование такой стоимости должно приобретаться через Единого дистрибьютора

К противоправной схеме могут быть причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима Жанаозена и поставщик.

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