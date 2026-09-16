В Туркестанской области завершено расследование хищения 103 млн тенге субсидий
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Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, подозреваемой в хищении государственных субсидий. Сумма ущерба бюджету составила 103 млн тенге.
По версии следствия, для реализации незаконной схемы фигуранты использовали четыре индивидуальных предпринимателя, а также ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.».
При этом юридически указанные субъекты были зарегистрированы на третьих лиц.
Кто фактически управлял бизнесом
Фактический контроль над организациями осуществлялся через переданные электронные цифровые подписи, печати и нотариальные доверенности, дававшие возможность распоряжаться банковскими счетами.
Как оформляли субсидии
Следствие установило, что с использованием этих субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения.
В частности, указывалась информация о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы.
На основании этих данных оформлялись электронные заявки на получение государственных субсидий.
Куда направлялись бюджетные средства
Полученные из бюджета деньги, согласно материалам расследования, обналичивались и распределялись между участниками схемы.
Часть средств использовалась в личных целях.
Общий ущерб государству составил 103 млн тенге.
Какое имущество арестовали
По санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест.
В перечень вошли два жилых дома, четыре автомашины, парковочное место и земельный участок.
Один из подозреваемых помещен под стражу.
В отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.
В ведомстве отмечают, что бюджетные средства предназначались для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Ранее закупка двух противоожоговых кроватей за 210 млн тенге заинтересовала АФМ.
Вместо комплексного оснащения ожогового отделения общественный фонд, городская больница и ТОО «AKBS Invest» заключили трехсторонний договор на приобретение только двух противоожоговых кроватей общей стоимостью 210 млн тенге.
При этом, по данным АФМ, закупка была проведена в обход требований законодательства, согласно которым медицинское оборудование такой стоимости должно приобретаться через Единого дистрибьютора
К противоправной схеме могут быть причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима Жанаозена и поставщик.
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