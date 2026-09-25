В Уральск доставили тела военнослужащих, погибших на каспии

Тела троих военнослужащих из Западно-Казахстанской области, погибших в результате трагического происшествия в Мангистауской области, доставили в Уральск.

Как сообщили в акимате региона, 25 сентября в 08:45 в аэропорт Уральска специальным рейсом доставили тела военнослужащих Жениса Темиргалиева, Умирбека Омирзака и Ақжайыка Гилажа.

Военнослужащие погибли в результате трагического происшествия, произошедшего в Мангистауской области.

Когда состоятся похороны

Прощание с погибшими военнослужащими и их похороны запланированы на 26 сентября.

Сейчас принимаются все необходимые меры для организации похорон.

Как помогут семьям

По поручению Главы государства семьям погибших окажут материальную помощь со стороны местных исполнительных органов.

Дополнительную поддержку семьям также окажут представители бизнеса.

Ситуация находится на личном контроле акима Западно-Казахстанской области.

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело, 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.

Ранее сообщалось, что семьям погибших военнослужащих в Мангистау окажут всю необходимую помощь.