Семьям погибших военнослужащих в Мангистау окажут всю необходимую помощь

Семьям военнослужащих, погибших в результате ЧП в Мангистауской области, окажут всю необходимую помощь. Поддержка будет включать государственные выплаты, компенсации, а также средства от представителей бизнеса и меценатов.

Какую помощь получат семьи

Вопрос поддержки семей погибших и пострадавших военнослужащих рассмотрели на заседании Правительственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Каната Бозумбаева.

Правительством поручено обеспечить семьям погибших всестороннюю поддержку. При этом отдельно подчеркнута необходимость полной прозрачности при распределении всех поступающих средств.

Помимо предусмотренных законом государственных выплат и компенсаций, семьи смогут получить финансовую помощь от представителей бизнеса и меценатов.

Где будут аккумулировать средства

Для сбора и распределения финансовой помощи акимат Мангистауской области определил специальный фонд.

Его деятельность будет находиться на постоянном контроле.

Состояние спасенного военнослужащего

Состояние военнослужащего, которого удалось спасти после происшествия, оценивается как стабильное. Он пришел в сознание, угрозы его жизни нет.

Военнослужащий получает необходимую медицинскую помощь, рядом с ним находятся родители.

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело, 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.