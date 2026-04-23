В Уральске стая собак напала на подростка: мать два года не может оформить инвалидность

В Уральске 13-летний мальчик получил тяжёлые травмы после нападения стаи собак прямо во дворе школы. Спустя два года ребёнок перенёс несколько операций и не ходит в школу. Мать пострадавшего подростка Алтынай Кусайынова заявила, что до сих пор не может получить статус инвалидности. Женщина рассказала подробности инцидента корреспонденту BAQ.KZ.

Что произошло

По её словам, трагедия произошла два года назад, когда ребёнку было 13 лет.

«Сначала моего сына сбила машина, тогда он получил травму рёбер. А через полгода, когда он выходил со школьного двора, на него напали собаки. Одна сбила с ног, и затем около 15 собак начали его кусать. В итоге у него были переломы ноги в двух местах», — рассказала мать.

Фото: из личного архива Алтынай Кусайыновой

С тех пор ребёнок перенёс три операции. Его состояние остаётся нестабильным.

«Сейчас ему лучше, чем раньше, но полностью он не восстановился», — говорит она.

По словам женщины, после случившегося у сына появились и психологические проблемы.

«Иногда он разговаривает сам с собой. Возможно, это из-за сильного испуга. Мы обращались к психологам. Он ходит, но прихрамывает, нога отекает и синеет», — добавила она.

Дело без расследования

Алтынай утверждает, что сразу после нападения обратилась в полицию и вызвала службы отлова собак. Однако, по её словам, дело не было доведено до конца.

«Я писала заявления. Владелец собак позже увёз животных и сказал: “Докажите, что именно мои собаки покусали вашего сына”. В итоге дело закрыли. Экспертизу не провели», — заявила она.

Фото: из личного архива Алтынай Кусайыновой

Сейчас подросток не посещает школу — занятия проходят на дому.

«Он может говорить и ходить, но быстро устаёт. Если много ходит, нога опухает», — говорит мать.

Проблема остаётся

Женщина отмечает, что ситуация с бездомными и бесконтрольными собаками в районе не изменилась.

«Собаки до сих пор бегают стаями во дворе школы. Говорят, что принимают меры, но их меньше не стало. Они нападают даже на взрослых. Пострадавших много, родители жалуются», — отметила она.

По словам Кусайыновой, она обращалась с этой проблемой к депутату Едиль Жанбыршин.

Сейчас женщина добивается оформления инвалидности для сына.

«Мне до сих пор не дали инвалидность на ребёнка. Я одна воспитываю семерых детей, муж умер десять лет назад. Иногда не хватает ни на лекарства, ни на одежду, ни на жильё. Если бы оформили инвалидность, хотя бы могла покупать ему необходимые препараты», — говорит она.

Ранее в Казахстане уже фиксировались аналогичные случаи нападений собак — в Астане, Костанайской области и Алматинской области.

По данным, ранее опубликованным BAQ.KZ, за последний год в стране зарегистрировано более 41 тысячи случаев укусов собак, из них свыше 23 тысяч — от бездомных животных.

В настоящее время в Мажилисе рассмотрел законопроект, регулирующий обращение с бездомными животными. В частности, предлагается содержать отловленных собак не менее пяти дней, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на их отлов и стерилизацию.