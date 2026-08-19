Постоянная комиссия по вакцинации Германии (STIKO) обновила рекомендации по профилактике COVID-19. Теперь ежегодную ревакцинацию для здоровых людей рекомендуют не с 60, а с 75 лет.

Почему изменили рекомендации

В Институте Роберта Коха отмечают, что более 95% взрослых жителей Германии уже имеют широкий иммунитет к коронавирусу. Он сформировался благодаря вакцинации, перенесенной инфекции или их сочетанию.

Поэтому для здоровых людей младше 75 лет необходимость ежегодной вакцинации больше не считается общей рекомендацией.

Кому по-прежнему советуют прививаться

Ежегодная вакцинация остается рекомендованной людям любого возраста с повышенным риском тяжелого течения COVID-19.

В эту группу входят люди с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

хроническими болезнями легких;

диабетом;

ожирением;

заболеваниями печени и почек;

ослабленным иммунитетом;

онкологическими заболеваниями.

Рекомендация также сохраняется для жителей домов престарелых, врачей и медицинского персонала.

Что изменилось для беременных и детей

Для здоровых беременных женщин общая рекомендация по вакцинации против COVID-19 отменена.

Для здоровых детей и подростков вакцинация, как и прежде, не является обязательной рекомендацией.

Какие вакцины рекомендуют

На сезон 2026-2027 годов комиссия советует использовать обновленные вакцины, адаптированные к актуальным вариантам коронавируса.

Таким образом, в Германии подход к вакцинации становится более адресным: основное внимание уделяется пожилым людям и пациентам, для которых COVID-19 представляет повышенный риск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, Испания и Франция получат первую партию экспериментального препарата фавипиравир на фоне опасений возможного распространения хантавируса.

Препарат разработан японской компанией Fujifilm Pharmaceuticals, однако пока окончательно не одобрен. Его эффективность именно против хантавирусной инфекции также не получила окончательного подтверждения.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам определило фавипиравир как перспективного кандидата для применения в рамках клинических испытаний. Общий объем первой партии составит около 1,4 тыс. таблеток. Компания передаст препарат странам бесплатно.

Необходимость в дополнительных мерах возникла после вспышки вируса Андес на борту экспедиционного судна MV Hondius. В апреле 2026 года на лайнере находились 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа.

В результате вспышки три человека скончались, еще несколько заразились. После выявления инфекции судно было помещено под санитарный контроль.

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