Величественный лось попал в объектив фотоловушки в Каркаралы
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В Каркаралинском национальном парке удалось запечатлеть одного из самых крупных обитателей местных лесов – лося.
По информации Qazaqormany, он появился перед камерой совершенно неожиданно. Фотоловушка Каркаралинского государственного национального природного парка запечатлела величественного лося, который спокойно передвигался по лесу.
С первого взгляда его невозможно спутать ни с одним другим обитателем леса. Длинные ноги, мощное тело и внушительные размеры делают лося настоящим гигантом среди местной фауны. А если перед камерой окажется самец, внимание сразу привлекают его широкие ветвистые рога.
При весе в несколько сотен килограммов лось выглядит неповоротливым, однако это впечатление обманчиво. Животное уверенно передвигается среди деревьев и может преодолевать лесные заросли практически бесшумно.
Лоси предпочитают держаться подальше от людей. Они обитают в лесных массивах, часто выбирая места вблизи водоемов, где находят пищу и укрытие.
Именно поэтому фотоловушки становятся настоящим окном в скрытую жизнь дикой природы. Они позволяют увидеть животных там, где человеку встретить их удается далеко не всегда.
На этот раз в объектив попал настоящий лесной гигант Каркаралы – спокойный, величественный и совершенно не обеспокоенный присутствием камеры.
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Ранее фотоловушка в Чарынском государственном национальном природном парке запечатлела редкие кадры из жизни конюка у гнезда в естественной среде.
На записи видно, как взрослая пара птиц действует слаженно: поочередно приносит пищу, кормит птенцов, охраняет гнездо и поддерживает его в порядке. Такое поведение отражает особенности их парного образа жизни и высокий уровень заботы о потомстве.
Специалисты отмечают, что подобные материалы особенно ценны для науки. Они помогают изучать редкие виды птиц, наблюдать за их поведением в естественных условиях и отслеживать состояние популяций.
Съёмка велась без вмешательства человека, поэтому кадры точно передают естественный ритм жизни хищных птиц.
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