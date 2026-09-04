В Каркаралинском национальном парке удалось запечатлеть одного из самых крупных обитателей местных лесов – лося.

По информации Qazaqormany, он появился перед камерой совершенно неожиданно. Фотоловушка Каркаралинского государственного национального природного парка запечатлела величественного лося, который спокойно передвигался по лесу.

С первого взгляда его невозможно спутать ни с одним другим обитателем леса. Длинные ноги, мощное тело и внушительные размеры делают лося настоящим гигантом среди местной фауны. А если перед камерой окажется самец, внимание сразу привлекают его широкие ветвистые рога.

При весе в несколько сотен килограммов лось выглядит неповоротливым, однако это впечатление обманчиво. Животное уверенно передвигается среди деревьев и может преодолевать лесные заросли практически бесшумно.

Лоси предпочитают держаться подальше от людей. Они обитают в лесных массивах, часто выбирая места вблизи водоемов, где находят пищу и укрытие.

Именно поэтому фотоловушки становятся настоящим окном в скрытую жизнь дикой природы. Они позволяют увидеть животных там, где человеку встретить их удается далеко не всегда.

На этот раз в объектив попал настоящий лесной гигант Каркаралы – спокойный, величественный и совершенно не обеспокоенный присутствием камеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany)

Ранее фотоловушка в Чарынском государственном национальном природном парке запечатлела редкие кадры из жизни конюка у гнезда в естественной среде.

На записи видно, как взрослая пара птиц действует слаженно: поочередно приносит пищу, кормит птенцов, охраняет гнездо и поддерживает его в порядке. Такое поведение отражает особенности их парного образа жизни и высокий уровень заботы о потомстве.

Специалисты отмечают, что подобные материалы особенно ценны для науки. Они помогают изучать редкие виды птиц, наблюдать за их поведением в естественных условиях и отслеживать состояние популяций.

Съёмка велась без вмешательства человека, поэтому кадры точно передают естественный ритм жизни хищных птиц.

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