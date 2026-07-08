Видео ради хайпа привело к наказанию в области Жетысу
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В области Жетысу полицейские выявили факт нарушения, опубликованный в социальных сетях.
Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники Департамента полиции обнаружили видеоролик, на котором 19-летняя жительница Талдыкоргана во время поездки в автомобиле рекламировала одно из заведений, высовывалась из окна машины, распивала напитки и выбрасывала мусор на проезжую часть.
Полицейские установили всех участников инцидента. Девушку привлекли к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Водитель автомобиля также понес ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров и требований дорожной разметки.
В полиции подчеркнули, что стремление к популярности в социальных сетях не должно приводить к нарушению закона и созданию угрозы для участников дорожного движения. Подобные действия могут представлять опасность не только для самих нарушителей, но и для других людей, а также наносят вред окружающей среде.
Выявление подобных фактов проводится в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и принципа "Закон и Порядок", направленных на повышение ответственности граждан, соблюдение норм законодательства и формирование уважительного отношения к окружающей среде.
Правоохранители призвали молодежь, блогеров и пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту.
В ведомстве отметили, что настоящая популярность строится не на опасных поступках ради просмотров, а на уважении к закону, обществу и природе. Виртуальное внимание быстро проходит, тогда как ответственность за правонарушения наступает в реальной жизни.
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