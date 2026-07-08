Видео ради хайпа привело к наказанию в области Жетысу

В области Жетысу полицейские выявили факт нарушения, опубликованный в социальных сетях.

Во время мониторинга интернет-пространства сотрудники Департамента полиции обнаружили видеоролик, на котором 19-летняя жительница Талдыкоргана во время поездки в автомобиле рекламировала одно из заведений, высовывалась из окна машины, распивала напитки и выбрасывала мусор на проезжую часть.

Полицейские установили всех участников инцидента. Девушку привлекли к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Водитель автомобиля также понес ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров и требований дорожной разметки.

В полиции подчеркнули, что стремление к популярности в социальных сетях не должно приводить к нарушению закона и созданию угрозы для участников дорожного движения. Подобные действия могут представлять опасность не только для самих нарушителей, но и для других людей, а также наносят вред окружающей среде.

Выявление подобных фактов проводится в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и принципа "Закон и Порядок", направленных на повышение ответственности граждан, соблюдение норм законодательства и формирование уважительного отношения к окружающей среде.

Правоохранители призвали молодежь, блогеров и пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту.

В ведомстве отметили, что настоящая популярность строится не на опасных поступках ради просмотров, а на уважении к закону, обществу и природе. Виртуальное внимание быстро проходит, тогда как ответственность за правонарушения наступает в реальной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.

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