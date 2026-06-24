В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, недалеко от села Атамекен, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным МЧС, на трассе "Астана – Алматы" внедорожник съехал в кювет.

В результате аварии один человек оказался зажат в повреждённом автомобиле и не смог самостоятельно выбраться.

На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они освободили пострадавшего из салона машины и передали его сотрудникам скорой помощи.

После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали.

Ранее пять человек погибли в жутком ДТП на трассе Астана – Коргалжын.

Читайте также: