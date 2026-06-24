Внедорожник вылетел в кювет в Карагандинской области
Водителя зажало в автомобиле.
Сегодня 2026, 10:50
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Сегодня 2026, 10:50Сегодня 2026, 10:50
74Фото: кадр из видео
В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, недалеко от села Атамекен, произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным МЧС, на трассе "Астана – Алматы" внедорожник съехал в кювет.
В результате аварии один человек оказался зажат в повреждённом автомобиле и не смог самостоятельно выбраться.
На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они освободили пострадавшего из салона машины и передали его сотрудникам скорой помощи.
После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали.
Ранее пять человек погибли в жутком ДТП на трассе Астана – Коргалжын.
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