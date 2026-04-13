Водителя наказали после трагедии в столичном ЖК

Личность водителя установлена, он привлечён к административной ответственности

Сегодня 2026, 17:57

кадры видео из соцсетей
Фото: кадры видео из соцсетей

В Астане привлекли к ответственности водителя, который во время пожара в жилом комплексе «Коркем» перекрыл проезд спасателям. По сообщению полиции, его оштрафовали, передает BAQ.kz.

"Личность водителя установлена, он привлечён к административной ответственности. Нарушения, создающие угрозу безопасности граждан и препятствующие работе экстренных служб, будут пресекаться жёстко", – отметили в ДП.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже дома по улице Туркестан в районе Есиль. Прибывшие на место подразделения установили, что огонь полностью охватил квартиру. Дверь была закрыта металлической конструкцией с двумя замками, её пришлось вскрывать с помощью специальных инструментов.

В ходе тушения пожара из квартиры была спасена женщина, которую с ожогами передали медикам. Внутри были обнаружены тела троих несовершеннолетних детей. С верхних этажей эвакуировали 20 человек, ещё около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.

Затруднённый доступ во двор из-за припаркованных автомобилей и закрытых ворот мешал пожарным вовремя добраться до очага. Однако пожарникам удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

В акимате Есильского района сообщили, что при поддержке спонсоров будут проведены ремонтные работы в пострадавшем подъезде и на этаже. Родственникам погибших окажут помощь в организации похорон.

По факту пожара начато досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин возгорания.

