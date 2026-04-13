Водителя наказали после трагедии в столичном ЖК
Личность водителя установлена, он привлечён к административной ответственности
В Астане привлекли к ответственности водителя, который во время пожара в жилом комплексе «Коркем» перекрыл проезд спасателям. По сообщению полиции, его оштрафовали, передает BAQ.kz.
"Личность водителя установлена, он привлечён к административной ответственности. Нарушения, создающие угрозу безопасности граждан и препятствующие работе экстренных служб, будут пресекаться жёстко", – отметили в ДП.
Напомним, возгорание произошло в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже дома по улице Туркестан в районе Есиль. Прибывшие на место подразделения установили, что огонь полностью охватил квартиру. Дверь была закрыта металлической конструкцией с двумя замками, её пришлось вскрывать с помощью специальных инструментов.
В ходе тушения пожара из квартиры была спасена женщина, которую с ожогами передали медикам. Внутри были обнаружены тела троих несовершеннолетних детей. С верхних этажей эвакуировали 20 человек, ещё около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.
Затруднённый доступ во двор из-за припаркованных автомобилей и закрытых ворот мешал пожарным вовремя добраться до очага. Однако пожарникам удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.
В акимате Есильского района сообщили, что при поддержке спонсоров будут проведены ремонтные работы в пострадавшем подъезде и на этаже. Родственникам погибших окажут помощь в организации похорон.
По факту пожара начато досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин возгорания.
- Бес қонақ: забытое дыхание степи или живая примета природы?
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- Трагический пожар в Астане: спасателям мешали ворота и припаркованные автомобили
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 13 апреля