В одной из воинских частей Конаевского гарнизона военнослужащий срочной службы получил травмы в результате падения с окна четвертого этажа. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВС РК, происшествие произошло 3 августа 2026 года.

Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую специализированную помощь. Его состояние находится под постоянным наблюдением врачей.

Были ли жалобы

По информации военного ведомства, до происшествия военнослужащий не высказывал жалоб на условия прохождения службы.

Накануне он встречался с родителями, которые приезжали в воинскую часть. По данным ВС РК, обращений или заявлений с их стороны также не поступало.

Какие меры приняли после ЧП

По факту случившегося Военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме того, Министерство обороны назначило служебную проверку и создало специальную комиссию.

Ситуация находится на особом контроле.

Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошло трагическое происшествие. Женщина упала с высоты пятого этажа многоквартирного дома и скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, погибшей было 70 лет. Она проживала в этом же жилом комплексе.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения и проводят необходимые процессуальные мероприятия.

Причины трагедии пока не установлены. Родные погибшей сообщили, что ранее не замечали у нее каких-либо тревожных признаков.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка случившемуся.

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