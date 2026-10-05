Вокзал Аксу-2 полностью обновили спустя 45 лет

В Павлодарской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала станции Аксу-2. Здание, построенное в 1981 году, полностью обновили в рамках программы модернизации вокзалов.

Во время работ отремонтировали кровлю и фасад, обновили внутренние помещения. Полностью заменили системы водоснабжения, канализации и отопления, модернизировали электрические и слаботочные сети.

Привели в порядок и территорию вокруг вокзала.

Сколько пассажиров принимает станция

Вокзал Аксу-2 относится ко второму типу. В среднем через него проходят около 72 пассажиров в сутки.

Через станцию курсируют восемь пассажирских поездов. Они связывают Аксу с Алматы, Астаной, Павлодаром, Семеем, Усть-Каменогорском и Мангистау.

Проект профинансировала компания «Қазақстан темір жолы». Работы прошли при поддержке Правительства, Министерства транспорта, «Самрук-Қазына» и акимата Павлодарской области.

Ранее BAQ.KZ писал о завершении реконструкции еще нескольких железнодорожных вокзалов. 30 сентября полностью обновили вокзал станции Шу 1989 года постройки. 1 октября завершились работы на вокзалах Уштобе, построенном в 1930 году, и Кокшетау, который работает с 1981 года.