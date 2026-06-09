Воспитанник "Астаны" может перейти в бельгийский «Брюгге»
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18-летний казахстанский вингер столичной "Астаны" Максат Абраев может продолжить карьеру в Европе.
По информации Sports.kz, интерес к молодому футболисту проявляет бельгийский "Брюгге", который ведёт активные переговоры по возможному трансферу.
Сообщается, что для представителей игрока уже была подготовлена подробная видеопрезентация. В ней клуб представил свою инфраструктуру, условия проживания, тренировочный процесс, повседневный быт футболистов, а также образовательную программу и индивидуальный план развития на ближайшие годы.
Отдельно отмечается, что Абраев уже дебютировал за национальную сборную Казахстана. Это произошло 6 июня в Ереване в товарищеском матче против сборной Армении, который завершился со счётом 1:1.
В текущем сезоне игрок провёл 13 матчей за "Астану" во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Возможный переход в "Брюгге" может стать для него первым шагом в европейской карьере.
Ранее "Кайрат" назвал даты последних матчей Дастана Сатпаева.
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