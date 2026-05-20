Возгорание светильника произошло в торговом центре СКО
Сегодня 2026, 13:50
83Фото: МЧС РК
В Северо-Казахстанской области в торговом центре "Рахмет" на первом этаже одного из бутиков загорелся светильник.
На место происшествия по повышенному третьему рангу были направлены подразделения пожарной службы.
Однако информация о крупном пожаре не подтвердилась. До прибытия огнеборцев возгорание оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя.
Посетители и сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания.
Жертв и пострадавших нет. Распространения огня удалось избежать.
Ранее сообщалось, что огонь с хозпостройки перекинулся на дом в СКО.
