Возгорание светильника произошло в торговом центре СКО

В Северо-Казахстанской области в торговом центре "Рахмет" на первом этаже одного из бутиков загорелся светильник.

На место происшествия по повышенному третьему рангу были направлены подразделения пожарной службы.

Однако информация о крупном пожаре не подтвердилась. До прибытия огнеборцев возгорание оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя.

Посетители и сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания.

Жертв и пострадавших нет. Распространения огня удалось избежать.

Ранее сообщалось, что огонь с хозпостройки перекинулся на дом в СКО.

