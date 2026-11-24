Возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia вызвало резкий рост мировых фондовых рынков. По итогам торгов 23 ноября акции американского производителя чипов взлетели на 31,5%, а рыночная стоимость компании увеличилась примерно на 950 млрд долларов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Хуанг возвращается после скандала

Совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента, генерального директора и члена совета директоров.

Как сообщили в компании, решение приняли после серии встреч с Хуангом и консультаций с высокопоставленными представителями американского правительства.

Руководство Nvidia заявило, что возвращение топ-менеджера не создаёт угрозы национальной безопасности США.

Сам Хуанг поблагодарил сотрудников, акционеров, партнёров и свою семью за поддержку и заявил, что с нетерпением ждёт возвращения к работе.

Напомним, неделей ранее председатель совета директоров Харви Джонс заявлял, что компания не собирается возвращать Дженсена Хуана на пост генерального директора.

«Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не намерен восстанавливать Дженсена в должности генерального директора», – заявил Джонс.

Сам Хуан ранее сообщал, что готов вернуться, если совет директоров сочтёт это полезным для компании, её сотрудников, акционеров и США.

Как отреагировали мировые рынки

Новость о возвращении Хуанга помогла американскому фондовому рынку восстановиться после обвала на прошлой неделе.

По итогам торгов 23 ноября:

акции Nvidia выросли на 31,5% ;

индекс Nasdaq прибавил около 6,5% ;

S&P 500 вырос на 4,7% ;

Dow Jones поднялся на 3%.

Утром 24 ноября волна роста дошла и до азиатских рынков. Значительно подорожали акции технологических компаний Тайваня, Южной Кореи и Японии.

При чём здесь Трамп

Возвращению Хуанга предшествовало вмешательство президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что убедил руководство Nvidia восстановить генерального директора в должности.

Напомним, Хуанг покинул компанию в ноябре на фоне скандала, связанного с его личной жизнью. По данным Reuters, речь шла о внебрачных отношениях, в том числе с женщиной, которую подозревали в связях с китайской разведкой.

Возвращение предпринимателя вызвало критику со стороны представителей как Демократической, так и Республиканской партии США.

Несмотря на бурный рост акций, инвесторы по-прежнему обеспокоены высокими расходами технологических компаний на развитие искусственного интеллекта и окупаемостью этих вложений.