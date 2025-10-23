В Актюбинской области медики борются за жизни пострадавших в жутком ДТП, унесшем жизни 12 человек, передает BAQ.KZ.

По данным управления здравоохранения региона, в больнице находятся шесть человек, получивших тяжелые травмы.

"Четверо пациентов получают интенсивную противошоковую терапию в отделении реанимации, один из них — подросток. Еще двое находятся в профильных отделениях. Проведены операции с учетом состояния и жизненных показателей пострадавших. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, лекарственные средства и компоненты крови имеются в достаточном количестве", — сообщили в ведомстве.

На месте трагедии работают две выездные бригады врачей из областного центра — детская и взрослая. В их составе реаниматологи, травматологи, хирурги и нейрохирурги.

Также уточняется, что один из пациентов, ранее отказавшийся от транспортировки, после консультации медиков был госпитализирован.

Напомним, авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". В результате ДТП погибли 12 человек.

МВД направило спецгруппу для расследования смертельного ДТП.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.