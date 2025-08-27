Вратарь "Кайрата" стал героем матча против "Селтика": что известно о нем?
Темирлан Анарбеков вывел команду в Лигу чемпионов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Алматинский "Кайрат" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв на своем поле шотландский "Селтик" в рамках раунда плей-офф, передает BAQ.KZ.
Основное время матча завершилось со счётом 0:0, и победитель определился в серии пенальти. Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников и подарил своей команде историческую путёвку в основной этап турнира.
Темирлан Анарбеков родился 14 октября 2003 года в Атырау.
В 2017 году был принят в академию футбольного клуба "Кайрат".
В 2020 году в 17 лет дебютировал в Премьер-лиге в составе основной команды против "Тараза".
В 2022 году стал капитаном "Кайрат-Жастар", выступавшего в Первой лиге.
В 2024 году играл за столичный клуб "Жеңіс".
Исторический успех алматинцев позволил Казахстану впервые за долгое время увидеть свою команду в групповом этапе Лиги чемпионов.
Напомним, "Кайрат" сенсационно прошёл отборочный этап турнира, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Теперь клуб впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Теперь по итогам жеребьевки казахстанский клуб окажется в четвёртой корзине. Это значит, что в одной группе с "Кайратом" могут оказаться европейские гранды — "Реал", "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси" или дортмундская "Боруссия".
Ранее сообщалось, что "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Мы также писали, как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории.
Самое читаемое
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- Землетрясение в Каспийском море: жители Актау ощутили отголоски
- "Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории