Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Алматинский "Кайрат" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв на своем поле шотландский "Селтик" в рамках раунда плей-офф, передает BAQ.KZ.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0, и победитель определился в серии пенальти. Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников и подарил своей команде историческую путёвку в основной этап турнира.

Темирлан Анарбеков родился 14 октября 2003 года в Атырау.

В 2017 году был принят в академию футбольного клуба "Кайрат".

В 2020 году в 17 лет дебютировал в Премьер-лиге в составе основной команды против "Тараза".

В 2022 году стал капитаном "Кайрат-Жастар", выступавшего в Первой лиге.

В 2024 году играл за столичный клуб "Жеңіс".

Исторический успех алматинцев позволил Казахстану впервые за долгое время увидеть свою команду в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, "Кайрат" сенсационно прошёл отборочный этап турнира, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Теперь клуб впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Теперь по итогам жеребьевки казахстанский клуб окажется в четвёртой корзине. Это значит, что в одной группе с "Кайратом" могут оказаться европейские гранды — "Реал", "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Интер", "Челси" или дортмундская "Боруссия".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

