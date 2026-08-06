В Астане 35-летний мужчина нарушил правила благоустройства и дорожного движения, передвигаясь верхом на лошади по городской территории.

Как сообщили в Департаменте полиции столицы, мужчина ехал на лошади по проезжей части и тротуарам, создавая неудобства для пешеходов и мешая движению.

Позже, направляясь в сторону монумента «Байтерек», на одном из перекрестков животное загрязнило тротуар и повредило зеленые насаждения. Указанные действия привели к нарушению требований законодательства в сфере благоустройства.

По обоим фактам мужчина привлечен к административной ответственности.

В ведомстве напомнили жителям и гостям столицы о необходимости соблюдать установленные правила, уважать права других людей и не совершать действий, которые могут создать угрозу безопасности участников дорожного движения и пешеходов.

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Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространилось видео с нарушением правил дорожного движения в Астане с участием фитнес-блогера Айтыма Жакупова. На кадрах было видно, как водитель автомобиля Mercedes-Benz совершает ряд маневров с нарушением требований ПДД, включая движение по обочине, перестроение без включенного указателя поворота и выезд на полосу встречного движения.

После публикации видеозаписи в интернете Департамент полиции Астаны начал проверку по данному факту.

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