Все имущество Перизат Кайрат может быть конфисковано — прокурор
Обвинение требует отобрать элитные автомобили, квартиры и бизнес-доли в счёт возмещения ущерба.
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В Астане проходят прения по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Как передаёт BAQ.KZ, гособвинение потребовало конфискации всего имущества, приобретённого на преступные доходы, и использования его для возмещения ущерба потерпевшим.
На судебном заседании, состоявшемся сегодня утром, государственный обвинитель Арман Кизикен выступил с предложением конфисковать имущество, приобретённое за счёт средств, полученных преступным путём, а также направить его на компенсацию материального ущерба потерпевшим.
В перечень подлежащего конфискации имущества вошли:
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автомобили марок Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT и Mercedes-Benz EQ 500;
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частный дом в коттеджном городке Vela Village по улице Е-899 в Астане;
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квартира по адресу ул. Амман, 21 (ЖК Akbulak Riviera);
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квартира по адресу ул. Тәуелсіздік, 56/2 (ЖК Sensata Group);
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квартира по адресу ул. Қазыбек би, 7а (ЖК Көк Жайлау);
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квартира по адресу ул. Нәжимеденов, 2 (ЖК Highvill Gold Ishim);
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парковочные места в комплексах Highvill Gold Ishim и Akbulak Riviera.
По данным гособвинения, также подлежат конфискации:
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дебиторская задолженность Перизат Кайрат в размере 46,7 млн тенге;
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средства в размере 10 млн тенге, зарегистрированные на счёте Федерации настольного тенниса РК.
Кроме того, прокурор предложил изъять:
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100% долю в уставном капитале цветочного салона Rebel Flowers;
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предметы роскоши, включая брендовые сумки, обувь, ювелирные изделия и аксессуары, приобретённые на незаконно полученные деньги;
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денежные средства на личных счетах Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, а также на счетах уже ликвидированного благотворительного фонда и цветочного магазина.
Как сообщалось ранее, Перизат Кайрат и её мать обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге, собранных под предлогом помощи детям с инвалидностью, жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. По данным следствия, средства тратились на покупку элитной недвижимости, люксовых авто и отдых за рубежом. Обвиняемые вину не признают.
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