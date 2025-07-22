В Астане проходят прения по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Как передаёт BAQ.KZ, гособвинение потребовало конфискации всего имущества, приобретённого на преступные доходы, и использования его для возмещения ущерба потерпевшим.

На судебном заседании, состоявшемся сегодня утром, государственный обвинитель Арман Кизикен выступил с предложением конфисковать имущество, приобретённое за счёт средств, полученных преступным путём, а также направить его на компенсацию материального ущерба потерпевшим.

В перечень подлежащего конфискации имущества вошли:

автомобили марок Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600, Haval H6 GT и Mercedes-Benz EQ 500;

частный дом в коттеджном городке Vela Village по улице Е-899 в Астане;

квартира по адресу ул. Амман, 21 (ЖК Akbulak Riviera);

квартира по адресу ул. Тәуелсіздік, 56/2 (ЖК Sensata Group);

квартира по адресу ул. Қазыбек би, 7а (ЖК Көк Жайлау);

квартира по адресу ул. Нәжимеденов, 2 (ЖК Highvill Gold Ishim);

парковочные места в комплексах Highvill Gold Ishim и Akbulak Riviera.

По данным гособвинения, также подлежат конфискации:

дебиторская задолженность Перизат Кайрат в размере 46,7 млн тенге;

средства в размере 10 млн тенге, зарегистрированные на счёте Федерации настольного тенниса РК.

Кроме того, прокурор предложил изъять:

100% долю в уставном капитале цветочного салона Rebel Flowers;

предметы роскоши, включая брендовые сумки, обувь, ювелирные изделия и аксессуары, приобретённые на незаконно полученные деньги;

денежные средства на личных счетах Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, а также на счетах уже ликвидированного благотворительного фонда и цветочного магазина.

Как сообщалось ранее, Перизат Кайрат и её мать обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге, собранных под предлогом помощи детям с инвалидностью, жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. По данным следствия, средства тратились на покупку элитной недвижимости, люксовых авто и отдых за рубежом. Обвиняемые вину не признают.