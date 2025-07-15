В суде по делу Перизат Кайрат прокурор Арман Кезекен огласил данные об обороте средств на счетах общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030" и их последующем использовании. По его словам, в ходе следствия были исследованы банковские документы, отражающие движение средств по благотворительным проектам, передаёт BAQ.KZ.

"Общая сумма денежных средств, поступивших на банковские счета общественного объединения за период с 1 апреля 2023 года по 21 марта 2024 года, составила 1 миллион долларов США и 202 384 557 991 тенге", - зачитал прокурор.

В то же время, по его словам, расходы с этих счетов за аналогичный период составили 23 200 долларов США и 2 975 088 301 тенге.

Касаясь эпизода с помощью для Палестины, Кезекен уточнил:

"По счету, за период со 2 ноября 2023 года по 29 марта 2024 года, на счёт посольства Палестины в качестве помощи пострадавшим было перечислено всего 7 403 600 тенге", - зачитал прокурор.

При этом, как подчеркнул гособвинитель, общая сумма расходов фонда за тот же период составила 210 миллионов тенге.

"Общая сумма денежных средств, израсходованных с банковских счетов фонда „BizBirgemiz Qazaqstan 2030“ за период с 2 ноября 2023 года по 29 марта 2024 года, составила 210 миллионов тенге", - добавил прокурор.

Кроме того, как отметил прокурор Арман Кезекен, часть средств была переведена на счета индивидуальных предпринимателей. По данным следствия, общая сумма таких переводов составила более 800 миллионов тенге. Деньги перечислялись траншами от 60 до 73 миллионов тенге на разных получателей.

Прокурор также обратил внимание на системность сумм:

"Данные сведения подтверждают обстоятельства уголовного дела, а именно то, что сумма перечисляемых денежных средств умышленно не превышала 20 000 месячных расчетных показателей, чтобы не становиться на налоговый учёт", - заявил прокурор.

Суд продолжает рассмотрение дела. Ранее бухгалтер Перизат Кайрат рассказала, как готовились отчёты фонда. Также прокурор зачитал личную переписку Перизат Кайрат с бухгалтером.

Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто. Свидетельница заявила, что в декабре 2023 года продала Перизат Кайрат автомобиль за 30 миллионов тенге через приложение Kaspi.kz.

Ранее в рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат показания дала дизайнер и предприниматель Жанерке Елжанова. Она рассказала, что в 2023–2024 годах тесно сотрудничала с подсудимой: продала ей квартиру, выполняла для неё ремонтные работы в жилых и коммерческих помещениях, а также получала оплату как наличными, так и через переводы с личных счетов Перизат Кайрат и от имени общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

Кроме того, в суде выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ.

Напомним, также сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.