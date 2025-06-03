В связи с большим интересом публики к мировому турне Дженнифер Лопес Up All Night Tour в Казахстане организаторы концерта сообщили, что билеты на второй концерт в Алматы ещё доступны для покупки, передает BAQ.KZ.

Дополнительный концерт звезды, запланированный на 10 августа, стал возможен благодаря активной поддержке казахстанских поклонников и их запросам в социальных сетях. Изначально тур должен был завершиться 3 августа в Ереване, но команда артистки решила продлить гастроли, включив вторую дату в Казахстане.

Организаторы также уточнили, что в продаже остались последние билеты в танцевальной зоне, а также ограниченное количество мест на трибунах с хорошим обзором сцены и всеми техническими требованиями для комфортного просмотра.

Кроме того, завершено согласование схемы стадиона, что позволило добавить дополнительные места, ранее недоступные при старте продаж. Это расширило выбор для зрителей, не ухудшая условий и качества шоу.

Таким образом, Казахстан стал единственной страной в регионе, где Дженнифер Лопес проведёт два концерта: 1 августа — в Астане и 10 августа — в Алматы.

Организаторы призывают всех желающих не откладывать покупку билетов, ведь это уникальная возможность увидеть мировую звезду вживую на двух концертах в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес. После ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. После стало известно, что концерт мировой звезды в Алматы все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.