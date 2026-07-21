Организатор наркоканала из Таиланда получил 16 лет лишения свободы

В Алматы суд с участием присяжных заседателей вынес приговор организатору канала поставки наркотиков из Таиланда. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Как действовала схема

По данным следствия и суда, осужденный организовал незаконный ввоз гашишного масла через международные почтовые отправления.

Наркотики прятали в посылках и оформляли их на родственников и знакомых, которые, как установили правоохранители, не знали о содержимом отправлений.

Что изъяли правоохранители

В ходе расследования были пресечены несколько попыток контрабанды. Всего из незаконного оборота изъяли более 5,7 килограмма экстракта каннабиса.

Кроме того, у осужденного обнаружили наркотические средства, которые, по версии следствия, предназначались для сбыта, а также незаконно хранившийся боеприпас.

Решение суда

Государственное обвинение по делу поддерживала транспортная прокуратура.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее 16 лет колонии получил астанчанин за почтовые посылки из Таиланда.

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