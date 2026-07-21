Организатор наркоканала из Таиланда получил 16 лет лишения свободы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы суд с участием присяжных заседателей вынес приговор организатору канала поставки наркотиков из Таиланда. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Как действовала схема
По данным следствия и суда, осужденный организовал незаконный ввоз гашишного масла через международные почтовые отправления.
Наркотики прятали в посылках и оформляли их на родственников и знакомых, которые, как установили правоохранители, не знали о содержимом отправлений.
Что изъяли правоохранители
В ходе расследования были пресечены несколько попыток контрабанды. Всего из незаконного оборота изъяли более 5,7 килограмма экстракта каннабиса.
Кроме того, у осужденного обнаружили наркотические средства, которые, по версии следствия, предназначались для сбыта, а также незаконно хранившийся боеприпас.
Решение суда
Государственное обвинение по делу поддерживала транспортная прокуратура.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 16 лет лишения свободы.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Ранее 16 лет колонии получил астанчанин за почтовые посылки из Таиланда.
Читайте также:
Самое читаемое
- Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске
- Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026
- Вода не в радость? Жители сёл Абайской области тонут в грязи после прокладки водопроводов
- Владелец Aktogai Milk впервые прокомментировал гибель шести рабочих
- Аэропорт Алматы станет работать быстрее благодаря важному обновлению