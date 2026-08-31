«Выпил кумыс»: водитель объяснил суду, почему сел за руль пьяным

Житель Акмолинской области, ранее лишенный водительских прав, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему год лишения свободы и пожизненно запретил управлять транспортными средствами, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Несмотря на это, он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В суде подсудимый признал свою вину. В свое оправдание он пояснил, что накануне употреблял в большом количестве кумыс.

Государственный обвинитель представил суду доказательства, подтверждающие виновность мужчины.

С учетом признания вины и наличия у подсудимого малолетних детей суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Приговор вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и влечет строгую уголовную ответственность.

Правоохранители призвали граждан не садиться за руль после употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который, несмотря на лишение водительских прав, вновь сел за руль автомобиля. Мужчина ранее был лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет, однако это не помешало ему повторно нарушить требования законодательства.

В апреле его задержали за управлением автомобилем Chevrolet Niva. В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также сообщил суду, что не имеет возможности оплатить штраф.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 612 КоАП РК и назначил ему административный арест сроком на 10 суток.

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