Выпускники без прав "колесили" по улицам Актобе

В Актобе полиция зафиксировала несколько нарушений среди несовершеннолетних, несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности во время выпускных мероприятий.

По данным полиции, ученик 11 класса одной из школ города сел за руль автомобиля своего брата, не имея водительского удостоверения. Также похожий случай произошёл со студентом колледжа, который также управлял автомобилем без прав. В обоих случаях были составлены административные материалы, а автомобили отправлены на штрафную стоянку.

Кроме того, полицейские выявили факты проведения выпускных и молодёжных вечеринок в арендованных квартирах и коттеджах.

Так, четверо учеников частной школы организовали встречу в съёмной квартире. Ещё 12 выпускников арендовали коттедж, где провели ночное время вместе.

Около двух часов ночи в полицию поступил вызов о нарушении тишины в одной из квартир на улице Ибатова. При проверке выяснилось, что там находились несовершеннолетние.

По всем случаям родители подростков были привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. С подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы.

Департамент полиции Актюбинской области напомнил, что безопасность детей во время выпускных должна находиться под контролем родителей и школ. Подросткам запрещено находиться ночью без взрослых, управлять автомобилем без прав, а также участвовать в небезопасных и незаконных мероприятиях.

Ранее выпускники устроили автокортеж в Алматы.

Читайте также: