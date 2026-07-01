Выпускники устроили опасные заезды в Актюбинской области

В Актюбинской области несмотря на профилактическую работу полиции и ранее проводимые предупреждения, в день празднования последнего звонка в одном из городов выпускники нарушили правила дорожного движения.

По данным патрульной полиции, 28 июня группа выпускников, находясь в автомобилях, во время движения совершала опасные манёвры – дрифт, а также высовывалась из окон транспортных средств. Эти действия создавали реальную угрозу жизни и безопасности других участников дорожного движения.

Личности нарушителей были установлены сотрудниками полиции. В отношении них составлены административные материалы, а автомобили водворены на специализированную коммунальную стоянку до устранения причин задержания.

Материалы по фактам направлены в суд для принятия процессуального решения.

Кроме того, в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление с требованием принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Ранее опасную рекламу сняли в движущемся автомобиле в Актобе.

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