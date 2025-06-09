Впервые после трагедии, потрясшей всю страну, с журналистами заговорила мама семилетней Алуы Бекен — Махаббат Тулеубекова. Девочка, пострадавшая в страшном ДТП с автобусом в Астане, продолжает борьбу за восстановление. Мать призналась, что не планировала давать интервью, но всё же поделилась, как чувствует себя её дочь и сама семья, передает BAQ.KZ.

"Сейчас Алуа в тяжёлом детском состоянии — она не спит, находится в психологическом шоке. То смеётся и играет, то внезапно начинает плакать. Вырывает себе волосы, спрашивает про ноги, просит посадить её на пол. Пытается ходить, словно у неё всё ещё есть ноги. У девочки агрессия, с ней ежедневно работают психологи", — рассказала Махаббат Тулеубекова.

По её словам, девочке провели ещё одну хирургическую процедуру — обработку ран и пересадку кожи.

"Сегодня на правую ногу снова провели небольшую операцию. Левая нога заживает, а правая — ещё нет. На участок с омертвевшей кожей пересадили новую. Сейчас она вышла из реанимации и находится рядом со мной", — поделилась Махаббат Тулеубекова.

Женщина отметила, что Алуа уже в сознании, общается, играет, но психологически сильно травмирована.

По словам Махаббат, акимат, врачи помогают семье. Им уже выделено временное жильё от строительной компании - четырёхкомнатная квартира в Астане.

Также поступило обещание о предоставлении жилья в родном посёлке Егиндыколь.

"Строительная компания подарила четырёхкомнатную квартиру. Документы на неё сегодня только привезли. Также сказали, что дадут ещё один дом в Егиндиколе", — пояснила она.

Также семья получила 10 миллионов тенге от акимата. Ещё 19,6 миллионов, по словам родственников, должна предоставить автобусная компания, но окончательное подтверждение по этому поводу не поступило.

Махаббат рассказала, что врачи планируют установить протезы не ранее чем через 4 месяца. Сейчас девочку ждёт длительный путь реабилитации.

"Врачи сказали, что установить протезы можно будет через четыре месяца. До тех пор предстоят только обследования и адаптация", — заключила Махаббат Тулеубекова.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности. Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.