После обеда судебное заседание по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой продолжится в закрытом режиме. Как передаёт BAQ.KZ, соответствующее решение озвучил председательствующий судья Каримов.

С 15:00 выступления потерпевших на стадии прений сторон будут заслушиваться без присутствия посторонних лиц. В зале останутся только участники процесса. К слову, показания потерпевшей Перизат Кайрат так же проходили в закрытом режиме.

Ранее в рамках открытого заседания слово получили десятки потерпевших, в том числе представители фондов, предприниматели и частные лица. Они заявили, что перевели средства в адрес обвиняемых в рамках благотворительности, но впоследствии эти деньги были присвоены.

В пресс-службе суда на вопросы журналистов о том, почему заседание проходит в закрытом режиме, пояснили:

"Ранее прокурор выразил мнение о допросе подсудимых и исследовании части документов в закрытом формате в интересах потерпевших, мотивируя наличием сведений, составляющих конфиденциальную и банковскую тайну. В целях обеспечения сохранности сведений, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну потерпевших,принято решение о допросе подсудимых, исследовании материалов, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну, в закрытом судебном заседании"

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.