  Взрыв в Усть-Каменогорске: семьям погибших выплатят 10-летний доход

Взрыв в Усть-Каменогорске: семьям погибших выплатят 10-летний доход

Компания возьмёт на себя расходы на похороны и выплатит компенсации семьям погибших, пострадавшим оплатят лечение.

Фото: Chursinov Artem/Baq.kz

Сегодня в Усть-Каменогорске произошла авария на производстве. Компания "Казцинк" окажет поддержку семьям погибших работников. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос редакции BAQ.kz.

По данным ведомства, все расходы, связанные с похоронами погибших Рамазанова О.Н. и Камалиева Е.Т., компания возьмет на себя.

Кроме того, каждой семье будет выплачена компенсация в размере 10-летнего заработка.

Пострадавшим, находящимся в больнице, медицинская помощь и лекарственные препараты будут полностью оплачены за счёт компании. Также за ними будет сохранена заработная плата в размере 100%.

Что произошло

Инцидент произошёл утром в Усть-Каменогорске на предприятии «Казцинк». По данным компании, во время очистки дымососа произошёл хлопок, после чего возник пожар и частичное обрушение конструкций.

Пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м, также зафиксировано обрушение цеха на 220 кв. м. К работам привлекли около 80 специалистов, технику, медиков и кинологов.

В результате происшествия погибли два человека, ещё пятеро получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжёлое.

После ЧП жители начали высказывать опасения по поводу возможного загрязнения воздуха. В Департаменте экологии сообщили, что превышений вредных веществ не зафиксировано, однако проверки продолжаются.

"По имеющимся результатам превышений предельно допустимых концентраций не выявлено", - отметил и.о. руководителя ведомства Асет Сулейменов.

На месте работает специальная комиссия, причины произошедшего устанавливаются.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил, что ситуация находится на его личном контроле.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил оперативно выяснить причины ЧП и устранить последствия.

