Сегодня в Усть-Каменогорске произошла авария на производстве. Компания "Казцинк" окажет поддержку семьям погибших работников. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос редакции BAQ.kz.

По данным ведомства, все расходы, связанные с похоронами погибших Рамазанова О.Н. и Камалиева Е.Т., компания возьмет на себя.

Кроме того, каждой семье будет выплачена компенсация в размере 10-летнего заработка.

Пострадавшим, находящимся в больнице, медицинская помощь и лекарственные препараты будут полностью оплачены за счёт компании. Также за ними будет сохранена заработная плата в размере 100%.

