"Я был в часе от удара": Трамп предупредил Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут вновь нанести удар по Ирану.

Как сообщают в BBC, окончательное решение по этому вопросу Трамп пока отложил.

Выступая перед журналистами в Белом доме, он сообщил, что был "в часе от принятия решения" о начале операции, но затем приостановил её после появления нового мирного предложения со стороны Тегерана.

По словам американского президента, иранские власти якобы заинтересованы в заключении сделки. Он также отметил, что в случае отсутствия соглашения новая атака США может произойти в ближайшие дни.

Трамп уточнил, что отменил планируемый удар после обращения лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продвигаются, и ни одна из сторон не заинтересована в возобновлении боевых действий.

Он подчеркнул, что главная цель США – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, это важно для предотвращения гонки вооружений в регионе.

Ранее вице-президент США оценил переговоры с Ираном как "довольно успешные".

