Явка на референдуме превысила 64% — данные комиссии
Предварительная явка на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции на 16:00 составила 64,43%. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума РК Асель Жанабилова, передает BAQ.KZ.
По ее словам, всего в списки участников референдума включено 12 461 796 граждан, из которых 8 029 286 человек уже приняли участие в голосовании.
Согласно предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка по регионам выглядит следующим образом:
Абайская область — 69,29%
Акмолинская область — 71,33%
Актюбинская область — 77,65%
Алматинская область — 68,23%
Атырауская область — 64,33%
Западно-Казахстанская область — 60,61%
Жамбылская область — 70,31%
область Жетісу — 68,50%
Карагандинская область — 72,63%
Костанайская область — 70,96%
Кызылординская область — 82,02%
Мангистауская область — 68,19%
Павлодарская область — 68,41%
Северо-Казахстанская область — 60,70%
Туркестанская область — 72,39%
область Ұлытау — 66,50%
Восточно-Казахстанская область — 78,98%
город Астана — 47,76%
город Алматы — 28,16%
город Шымкент — 72,61%
Отметим, что явка избирателей на референдуме постепенно росла в течение дня.
Так, по состоянию на 10:00 участие в голосовании приняли 19,21% граждан. К 12:00 показатель увеличился до 37,54%.
Позже, к 14:00, явка достигла 51,93%, превысив необходимый порог для признания референдума состоявшимся.
К 16:00 участие в голосовании приняли уже 64,43% граждан.
Ранее сообщалось, что в регионах с 07:00 начали работу 10 388 избирательных участков.
Для граждан Казахстана, находящихся за рубежом, открыто 71 участок в 54 странах мира.
Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.
